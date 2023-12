Maroc : Une nouvelle usine de câblage Nexans pour 1 milliard de dirhams

L’entreprise française Nexans mettra en place sa troisième unité de câbles d’énergie de moyenne-tension au Maroc, en vertu de deux accords portant sur un projet d’investissement d’un montant total de 100 millions d’euros à horizon 2026. Il s’agira notamment d’accompagner la transition énergétique du Maroc et de toute l’Afrique, parallèlement à la création de plus de 200 emplois directs. Le cadre à cet effet a été signé à Rabat, avec les ministères de l’Industrie et du commerce, la Transition énergétique et le développement durable, l’Investissement, la convergence et l’évaluation des politiques publiques, ainsi que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations royales pour positionner le Maroc parmi les leaders régionaux et continentaux en termes d’infrastructures énergétiques de source renouvelable. Selon un communiqué, il s’agit aussi de «consolider l’écosystème industriel en lien avec le secteur dans les années à venir», tout en développant la chaîne de valeur du secteur et en modernisant le tissu industriel local.

Dans ce sens, Christopher Guérin, le CEO Nexans, a salué «l’exemplarité du Maroc, qui n’a de cesse de rendre possible une électrification durable bénéfique à tous». «Ce projet associant acteurs publics et privés, permettra, dès son absolu démarrage, de réunir engagements écologique et humain, libérant un potentiel économique important pour l’ensemble du continent africain», a-t-il ajouté.