Maroc : Une délégation du PPS attendue en Mauritanie

Une délégation du PPS, conduite par son secrétaire général Mohamed Nabil Benabdellah, est attendue la semaine prochaine en Mauritanie. Les camarades effectuent ce déplacement, du 18 au 20 décembre, à l’invitation du Parti Assawab, de gauche, indique un média à Nouakchott.

Outre les entretiens bilatéraux entre les deux formations, le programme de la visite comprend également des discussions entre la délégation du PPS et des chefs de partis et groupes parlementaires mauritaniens. Mohamed Nabil Benabdellah et le secrétaire général d'Assawab, Abdessalam Ould Harmah, animeront aussi un meeting politique populaire à Nouakchott, ajoute la même source. La dernière rencontre entre les deux responsables remonte à mars 2022 à Rabat.

Pour rappel, une délégation du parti Assawab avait pris part à l’université d’été de la jeunesse du PPS, dans la ville de Dakhla en septembre 2022. Les invités mauritaniens étaient venus à travers le passage d’El Guerguerate où une cérémonie de bienvenue avait été organisée en leur honneur.

La formation Assawab considère le Polisario comme «une organisation terroriste».