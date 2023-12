Le Polisario observe les élections présidentielles en Egypte

Le Polisario a observé les élections présidentielles en Egypte, qui se sont déroulées du 10 au 12 décembre. Deux membres du Front, une députée membre du Parlement panafricain et un cadre du «ministère de la Jeunesse», ont pris part à l’opération d’observation du scrutin égyptien, avec la casquette de représentants de l’Union africaine.

«La participation a été l'occasion pour les observateurs sahraouis de rencontrer certains responsables égyptiens, et les informer sur les derniers développements de la question nationale et des origines du conflit. Ils ont eu également des réunions parallèles avec des responsables de la Commission de l'Union africaine», se félicite l’agence de presse du Polisario.

Pour rappel, l’Egypte et le mouvement séparatiste avait vécu une «lune de miel», durant les premières années de la présidence d’Abdelfattah Al-Sissi. En octobre 2014, le n°2 du ministère égyptien de la Culture s’était rendu dans les camps de Tindouf ; et en octobre 2016, des responsables égyptiens avaient reçu une délégation du Polisario à Charm el-Cheikh, en marge de la réunion conjointe entre le Parlement panafricain et le Parlement arabe. La délégation du Polisario avait aussi rencontré le président du Parlement égyptien, ainsi qu’un certain nombre de parlementaires égyptiens.

En juillet de la même année, l’Egypte s’est abstenue de signer la pétition portée par 28 pays au chef de l’Union africaine pour exiger la suspension de la participation de la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)» aux activités de l’Union et tous ses organes.

Depuis, Le Caire s'est rapproché de Rabat. La crise du barrage «La Renaissance» avec l’Ethiopie a bénéficié au Maroc.