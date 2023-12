Albares quitte le Maroc sans fixer une date pour l’ouverture des douanes à Ceuta et Melilla

La question de l’ouverture des douanes à Ceuta et Melilla, divise encore le Maroc et l’Espagne. «Tout est prêt pour pouvoir commencer à fonctionner (les douanes)», a insisté José Manuel Albares, ce jeudi à Rabat, lors du point de presse animé avec son homologue marocain.

Une affirmation que Nasser Bourita a tenu à nuancer, assurant que les deux parties ne font pas face «à un problème d'engagements ou de politique», mais plutôt à un «problème de mise en œuvre technique», rapportent des médias ibériques. Le moment venu, il y aura «une ouverture des douanes dans laquelle sera appliquée une formule commune qui aboutira à une amélioration et qui ne générera aucune sorte de frustration», a-t-il précisé.

Rabat et Madrid ont effectué cette année trois essais aux douanes de Ceuta et Melilla, le 27 janvier, le 24 février et le 26 mai. Pour rappel, la Déclaration conjointe publiée au terme de la 12e Réunion de haut niveau maroco-espagnole, tenue en février à Rabat, a réitéré l’engagement des deux pays à continuer d’«avancer de façon ordonnée vers la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises» et «poursuivront [les] tests sur le calendrier accordé pour dépasser les contraintes éventuelles».



A l’exception de ce point de «désaccord», José Manuel Albares et Nasser Bourita se sont félicités «de la qualité de la relation bilatérale, basée sur le bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif». Une nouvelle étape dans les relations maroco-espagnoles, initiée au lendemain du soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, annoncé le 18 mars 2022 par le cabinet royal.