«Les mille et une nuits berbères», un road movie musical entre le Maroc et l’Amérique sur 2M

Dans le cadre de la case documentaire des Histoires et des Hommes sur 2M, «Les mille et une nuits berbères» de Hisham Aidi sera diffusé dimanche 24 décembre 2023, à 21h30. Avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), une projection en avant-première sera prévue mardi 19 décembre, au cinéma Ritz de Casablanca. L’auteur du film y propose «un voyage cinématographique inattendu, à la rencontre des premiers artistes marocains à New-York».

Produit par Sophie Schrago pour Harlem Kasbah Productions, «Les mille et une nuits berbères» met en avant le parcours artistique du chorégraphe et metteur en scène Hassan Ouakrim, de Tafraoute au East Village de New York, en passant par Tanger. Considéré comme «le premier ambassadeur de la musique et de la danse marocaines en Amérique», il se lie d’amitié avec la fondatrice du théâtre expérimental La MaMa, Ellen Stewart, ou encore avec de grands noms du jazz.

«Dès les années 1930, plusieurs artistes afro-américains - tels que l’actrice Joséphine Baker, le poète Claude McKay ou certains musiciens jazz, dont Randy Weston, Ornette Coleman et Archie Schepp - cultivent un intérêt grandissant pour la musique et la culture marocaines et commencent alors à visiter le pays. Certains d’entre eux finiront par s’installer à Tanger. C’est dans cette même ville que la metteuse en scène afro-américaine, Ellen Stewart, trouve l’inspiration en 1961 pour fonder le théâtre expérimental La MaMa de New York. Elle y emmène un jeune chorégraphe marocain, Hassan Ouakrim, avec lequel elle collaborera pendant plusieurs années. Désormais installé de l’autre côté de l’Atlantique, Hassan contribue à faire connaître la musique et la danse marocaines auprès du public américain.»

Fasciné par les échanges culturels entre l’Afrique du Nord et l’Amérique depuis son enfance à Tanger, le réalisateur du film a souhaité «raconter l’histoire de la migration entre le Maroc et l’Amérique, en retraçant le parcours incroyable de Hassan, qui met en lumière la façon dont la danse et la musique marocaine se sont répandues depuis Tanger à travers l’Amérique du Nord».

Politiste et critique basé à Columbia University (New York), Hisham Aidi a remporté l’American Book Award en 2015, pour son livre «Rebel Music». «Les mille et une nuits berbères» est son premier long-métrage documentaire, porté sur le développement de la musique marocaine en outre-Atlantique, à travers le parcours d’un artiste notable.