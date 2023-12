Maroc : Jumia abandonne le segment de livraison alimentaire Jumia Food

La société de e-commerce Jumia Technologies (4JMAy.F) fermera ses activités de livraison de alimentaire dans les sept pays dans lesquels l'unité opère, d'ici la fin de l'année. L'objectif sera de concentrer la croissance des activités principales de vente au détail en ligne, a-t-elle annoncé mercredi. Il s'agit par ailleurs d'une réduction considérable des coûts, pour augmenter la rentabilité, notamment en réduisant les effectifs, a rapporté Reuters.

Cette réorientation implique que Jumia abandonnera la vente et la livraison des produits d'épicerie courants, tout en réduisant les services de livraison non liés à son activité de e-commerce électronique. Cette décision est conforme à la «stratégie de Jumia visant à optimiser son allocation de capital et de ressources et à poursuivre son chemin vers la rentabilité», a déclaré la société. Auprès de Reuters, la même source a ajouté que Jumia Food n'était pas adapté à l'environnement opérationnel et aux conditions macroéconomiques actuelles.

«C'est un segment qui est très difficile à travers le monde, avec une situation économique très difficile et de grosses pertes. C'est aussi un segment qui est extrêmement compétitif à travers le monde et en Afrique», a déclaré le directeur général Francis Dufay à Reuters. Jumia exploite actuellement son activité de livraison alimentaire au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'employés du secteur seront transférés vers l'activité de commerce électronique dans ces pays.

Les derniers chiffres montrent que Jumia a pu réduire ses pertes du troisième trimestre de 67%, par rapport à l'année dernière.