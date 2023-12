British Airways relance sa ligne directe Londres - Agadir

British Airways a ajouté Agadir à son réseau de liaisons Londres Gatwick, pour un lancement prévu le 31 mars 2024. Ce vol sera exploité par BA Euroflyer, filiale de la compagnie aérienne nationale du Royaume-Uni, poue une fréquence de quatre fois par semaine vers l’aéroport international d’Agadir Al-Massira, a rapporté mercredi Simple Flying.

Cette nouvelle desserte fait d’Agadir la deuxième destination marocaine sur la carte des routes de British Airways. Elle marque également le retour de la destination après plus d’une décennie d’absence.

«Agadir est une destination côtière qui bénéficie de 300 jours de soleil par an. Nous savons donc qu'elle connaîtra une forte demande de la part de notre clientèle loisirs et particulièrement de celle qui recherche des forfaits vacances. Elle offre des plages, des terrains de golf et des sports nautiques ainsi que la possibilité de découvrir des monuments culturels, tels que la Kasbah», a déclaré Tom Stoddart, PDG de BA Euroflyer.

BA Euroflyer exploitera la nouvelle destination avec un Airbus A320-200, proposant deux options de cabine : classe affaires et classe économique.