Portugal : Le Maroc participe à la réunion de l’Initiative “5+5 Défense”

Le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a participé mercredi à Lisbonne à la 19ème réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative “5+5”, qui se tient cette année sous la présidence du Portugal.

Les participants ont examiné le bilan des activités de coopération réalisées en 2023 et établi le plan d’action de 2024. L’année prochaine, l’Espagne assumera la présidence tournante de l’Initiative "5+5”.

Dans son allocution, Loudiyi a souligné que «la réunion constitue une occasion pour poursuivre le dialogue, la concertation et le partage d’expériences et d’expertise autour de nos centres d’intérêt communs en matière de sécurité et de défense, plus particulièrement dans les domaines liés à la surveillance maritime et la sécurité aérienne ainsi qu’à la contribution des forces armées à la gestion des situations d’urgences et des catastrophes majeures», rapporte la MAP.

Le ministre a qualifié le plan d’action de 2024, «de riche et diversifié», affirmant qu’il «couvre 74 activités traduisant la détermination et l’engagement des pays membres pour entretenir le dynamisme et la vitalité de notre initiative». «Le Maroc apportera, à ce titre, tout le soutien nécessaire pour la réalisation des activités inscrites au titre de l’année 2024», a-t-il assuré.

L’Initiative “5+5 Défense ”, lancée en 2004 à Paris, réunit l’Espagne, le Portugal, la France, l’Italie, Malte, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie.