Littérature : Rachid Santaki présente son roman «Anissa» à la Fondation Hassan II pour les MRE

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) organise une rencontre littéraire avec l’auteur franco-marocain Rachid Santaki, qui présente son dernier roman «Anissa» (éd. Filatures), jeudi 14 décembre 2023 à 18h30 à l’Espace Rivages. En clôture, une séance de signature du livre est prévue.

Sorti en 2023, cet opus aborde les thèmes de l’identité et du communautarisme. L’agent de police Anissa rejoint la Direction générale de la sécurité tntérieure (DGSI), pour infiltrer un quartier et évaluer la radicalisation de Fleury-Merogis. Elle cherche à obtenir des informations d’une femme partie en Syrie, arrêtée à son retour. Son père, avec qui elle a pris ses distances depuis longtemps, meurt brutalement, ce qui va la bouleverser.

A l’occasion de cette présentation, une dictée sera proposée au public. Journaliste, romancier, scénariste et organisateur de dictées géantes, Rachid Santaki a en effet lu plus de 150 dictées entre 2013 et 2018. Il lance son label La Dictée Géante, en organisant la plus grande dictée du monde le 31 mars 2018 avec 1 493 participants. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages : «Les anges s’habillent en Caillera» (éd. Moisson Rouge, 2011), «Laisse pas traîner ton fils» (éd. Filatures, 2020), «Flic ou caillera» (éd. Le Masque, 2013), «Des chiffres et des litres» (éd. Moisson Rouge, 2012), «La légende du 9-3» (éd. Ombres Noires, 2016), «Les princes du bitume» (éd. Jigal, 2017), «Business dans la cité» (éd. Seuil, 2014), «La petite cité dans la prairie» (éd. Le Bord De L’eau, 2008)…

En 2011, Rachi Santaki reçoit le prix des Trophées de la nuit dans la catégorie réussite et accompagnement éducatif pour son roman «Les anges s’habillent en caillera». En 2022, il est décoré chevalier d’ordre national du Mérite en France pour son parcours distingué, la valeur des mots pour renforcer le lien social ainsi que la détermination comme moteur d’émancipation.