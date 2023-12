A l’ONU, le Maroc vote pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza

L’Assemblée générales des Nations unies a adopté, hier soir lors d’une session extraordinaire, une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Le texte, qui a reçu 153 votes pour, 10 contre et 23 abstentions, exige aussi la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et la garantie de l’accès humanitaire.

Comme lors de précédentes initiatives liées à la guerre à Gaza présentées à l’AG de l’ONU, le Maroc a approuvé la nouvelle résolution. D’autres pays arabes ont adopté la même position, comme les Emirats arabes unis, Oman, l’Arabie saoudite ou l’Egypte.

Ce vote est la riposte de l’Assemblée générale de l’ONU au véto des Etats-Unis, brandi la semaine dernière, au Conseil de sécurité contre un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Un échec que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déploré. Les Etats-Unis ont voté aussi, hier soir, contre la résolution onusienne.

Depuis la même tribune, le royaume a déjà condamné les «actes provocateurs d'Israël», qui sapent «toute perspective de paix dans la région». Le Maroc a insisté, le 28 novembre dernier, «sur l’importance de protéger tous les civils et d’acheminer l’aide humanitaire en quantité suffisante dans la bande de Gaza».