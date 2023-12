Le nouveau partenariat Maroc-Emirats continue d’irriter l’Algérie

Les médias algériens se relaient pour mettre en garde contre le nouveau partenariat entre le Maroc et les Emirats arabes unis, scellé le 4 décembre à Abou Dhabi en présence du roi Mohammed VI et le président Mohamed Ben Zayed. Après Echoroukline, El Khabar et Algérie aujourd’hui, c’est au tour de la très officielle Radio Algérie de rejoindre le groupe.

Le média public avance, sur la base de confidences de «sources proches du dossier», que les Emirats auraient accordé «15 millions euros au Maroc pour financer des campagnes d’intox et créer un climat de tension entre l’Algérie et les pays du Sahel. Il est prévu aussi d’utiliser ce budget pour acquérir des parts dans certains médias en France et en Afrique».

Dans pareilles allégations signées par la presse du voisin de l'Est, Radio Algérie n'a pas oublié d'inclure Israël dans le montage de la «campagne» destinée essentiellement «au Mali et Niger afin de vendre l’idée que c’est l’Algérie, qui finance la déstabilisation de ces deux pays frères».

La semaine dernière, le quotidien Algérie Aujourd’hui a accusé le «Maroc d’entraîner les Emirats arabes unis dans sa guerre contre» le Polisario. De son côté le site d’actualité Awras a alerté des conséquences du financement émirati du projet du gazoduc Nigéria-Maroc sur la réalisation du pipeline Nigéria-Niger-Algérie. La même partition a été jouée par Echoroukonline. Dans son édition du mardi 12 décembre, El Khabar a estimé que les «Emirats avec le concours du Maroc veulent déstabiliser l’Algérie».

Officiellement, l’Algérie n’a pas encore commenté les promesses d’investissements émiratis dans des projets au Sahara.