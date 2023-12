L’Allemagne réitère son appui au plan marocain d’autonomie au Sahara

Le gouvernement de coalition de gauche au pouvoir en Allemagne, depuis décembre 2021, a réitéré son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara. Une position «réaffirmée à l’occasion de la 50e session des négociations intergouvernementales sur la coopération Maroc-Allemagne, qui s’est tenue à Rabat, les 7 et 8 décembre 2023», indique le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Dans cette même déclaration, la partie allemande a souligné l'exclusivité de l'ONU dans le processus politique et a réaffirmé son soutien à la résolution 2703 (adoptée le 30 octobre dernier, ndlr) du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis.»