France : Le frère d’un terroriste du Bataclan visé par une expulsion vers le Maroc

Deux semaines après sa déchéance de la nationalité française, le ressortissant marocain Karim Mohamed-Aggad a été arrêté par le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) en Alsace, au début de ce mois de décembre, en vue de son expulsion vers son pays d’origine. Frère de Foued, l’un des assaillants des attentats terroristes du Bataclan du 13 novembre 2015, l’homme devrait être reconduit vers le Maroc «le plus vite possible», ont rapporté plusieurs médias de l’Hexagone depuis cette interpellation.

Karim Mohamed-Aggad a été arrêté à son domicile de Wissembourg, au nord du Bas-Rhin près de la frontière allemande, selon une information des Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), citant des sources auprès de la gendarmerie. L’opération «s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et de l’éloignement des personnes posant un danger à la sécurité de notre pays demandée par le ministre» de l’Intérieur Gérald Darmanin, a ajouté la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier.

L’individu a été placé au Centre de rétention administrative (CRA) de Metz, en attendant son expulsion. Le décret relatif à sa déchéance de la nationalité française a été publié le 15 novembre dernier au Journal officiel. Né en juillet 1990 à Wissembourg, Karim a été condamné en 2016 à neuf ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Entre décembre 2013 et avril 2014, il a rejoint les rangs de Daech en Syrie avec son frère. Toujours selon DNA, il porte les nationalités algérienne et marocaine.

Depuis sa libération, le ressortissant a été soumis à une mesure de contrôle et de surveillance, appliquée aux condamnés à plus de 5 ans pour terrorisme. En octobre 2022, il a été condamné à six mois de prison ferme pour infraction à l’interdiction de déplacement en dehors de sa commune, Wissembourg, sans autorisation spéciale préalable.

Le frère de Karim, Foued Mohamed-Aggad, est mort lors de l’attentat du Bataclan où il a fait partie du commando terroriste. Dans la salle de spectacle parisienne, 90 personnes ont été tuées.