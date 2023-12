Maroc : Ryanair renforce ses dessertes internes et internationales

Soutenue par le ministère du Transport et de la logistique et le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, en coopération avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Ryanair envisage de doubler le nombre de ses passagers annuels au Maroc, de 4,5 millions actuellement à plus de 10 millions d’ici 2027.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, le plan de développement de la compagnie au Maroc vise trois objectifs principaux : lancer 24 nouvelles lignes aériennes internationales, consacrer deux dessertes à la ville de Tanger et lancer des vols nationaux reliant 9 villes marocaines.

La ministre Fatima-Zahra Ammor a indiqué que ce plan à moyen terme «contribuera à la réalisation de la feuille de route du tourisme qui vise, d’ici 2026, à attire 17,5 millions de touristes». «Une attention particulière est portée au tourisme interne, qui bénéficiera d’un fort essor grâce à cette nouvelle dynamique», a-t-elle ajouté.

Mohamed Abdeljalil, ministre des Transports et de la logistique, a déclaré pour sa part qu’«en plus de doubler son offre aérienne internationale d’ici 2027, Ryanair développera une offre intérieure en ouvrant onze nouvelles lignes à partir de l’été 2024», de manière à «donner une impulsion sans précédent au marché du transport aérien intérieur».

Les vols intérieurs concerneront Agadir, Errachidia, Essaouira, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda, Tanger et Tétouan. Cette offre s’ajouter à la présence de Royal Air Maroc dans ce secteur, aux côtés d’Air Arabia.