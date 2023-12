CAF Award 2023 : Le football féminin au Maroc doublement primé

Les deux joueuses de la sélection de football féminin du Maroc Fatima Tagnaout et Nesryne El Chad ont été primées, ce lundi soir lors de la cérémonie des CAF Awards 2023, tenue à Marrakech. Fatima Tagnaout, qui évolue au sein du club de l’AS FAR, à Rabat, a été sacrée meilleure joueuse africaine interclubs de l’année. L’attaquante a été en lice avec les joueuses de Mamelodi Sundowns, Refilwe Tholakele (Botswana) et Lebohang Ramalepe (Afrique du Sud).

Sa coéquipère au sein des Lionnes de l’Atlas, l’internationale marocaine Nesryne El Chad (LOSC Lille), a pour sa part été sacrée meilleure jeune joueuse africaine de l’année. Du haut de ses 19 ans, la défenseuse a été en lice avec la Ghanéenne Comfort Yeboah (Ampem Darkoa) et la Nigériane Deborah Abiodun (Pittsburgh Panthers).

OFFICIAL: ?? Moroccan Nesryne El Chad wins the award for the best young player in Africa 2023 .#CafAwards2023 pic.twitter.com/7cfyeqEo1F — e360hubs football (@e360hub2) December 11, 2023

Fatima Tagnaout et Nesryne El Chad ont toutes deux fait partie de la sélection féminine du Maroc, qui a participé l’été dernier au Mondial 2023, tenu en Australie et en Nouvelle-Zélande, après avoir brillé jusqu’en finale, lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Lors de la Coupe du monde de sa catégorie, le Onze national est devenu la première équipe arabe à prendre part à la grand-messe footballistique féminine.

Le Maroc aura été aussi la première nation à se qualifier au second tour dès sa première participation, tout en ayant été l’un du trio à avoir représenté dignement l’Afrique, lors de cette première étape après la phase de poule. Les deux autres pays du continent, le Nigéria et l’Afrique du Sud, ont également été éliminés en huitièmes.