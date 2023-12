Genève : Le Maroc appelle à la protection des civils et des structures hospitalières à Gaza

Le Maroc a appelé, dimanche à Genève, à la désescalade urgente et concrète et à garantir la protection des civils et des structures hospitalières de la bande de Gaza, en proie aux offensives aériennes et terrestres d’Israël depuis plus de deux mois. Dans la déclaration du royaume lors de la session extraordinaire du Conseil Exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’ambassadeur, représentant permanent à Genève, Omar Zniber, a souligné la nécessité de veiller à assurer l’acheminement fluide et en quantités suffisantes des aides humanitaires, de matériel et d’équipement médicaux, au profit des populations de la région.

Le diplomate a relevé que l’OMS a le devoir de maintenir, dans les jours et mois à venir, ce rôle de premier plan, pour atténuer les effets dévastateurs de la guerre dans la bande de Gaza, à travers notamment la mobilisation des ressources nécessaires pour financer les besoins sanitaires immédiats ainsi que la réhabilitation et la reconstruction du système de santé dans le territoire de la Palestine occupée, et à Gaza en particulier.

La coordination avec les acteurs internationaux de l’aide humanitaire et du développement est plus que jamais souhaitable, pour fournir une assistance humanitaire au peuple palestinien et à garantir l’allocation de ressources humaines et financières afin d’atteindre d’urgence ces objectifs, qui passent également par un renforcement des partenariats avec d’autres agences des Nations unies, telles que l’UNRWA et les partenaires dans le territoire palestinien occupé, a soutenu Zniber.

Et d’ajouter que la présente session extraordinaire se tient dans un contexte d’extrême précarité socioéconomique et sanitaire dans les territoires palestiniens occupés, et d’un effondrement sanitaire et humanitaire dans la bande de Gaza, après de longues semaines d’affrontements armés dans la Bande de Gaza, causant des milliers de morts et de blessés parmi une population civile désarmée, et la destruction, d’une rare violence, d’infrastructures et d’installations médicales.

«Ayant à l’esprit l’obligation de respecter et de faire respecter, en toute circonstance, le droit international humanitaire, nous nous trouvons tous à un tournant décisif qui commande à tous fermeté et responsabilité pour mettre un terme aux agressions israéliennes», a conclu le diplomate marocain.