Danemark : Une nouvelle loi interdit les autodafés de supports religieux, dont le Coran

Au Danemark, le Parlement a adopté, jeudi, une loi qui criminalise les «traitements inappropriés» de textes à signification religieuse, incluant de facto les autodafés du Coran. Ce nouveau cadre normatif a été voté en troisième lecture par plus de la moitié des élus (94 sur 179), dans un contexte où les profanations du livre saint ont fait polémique, ces derniers mois, parallèlement à une banalisation du discours islamophobe dans plusieurs pays d’Europe. Passibles désormais du paiement d’une amende ou de deux ans de prison, les pratiques publiques interdites pour atteinte aux supports religieux ou visant à diffuser largement les images de profanation incluent le fait de déchirer ces derniers, de les couper, de les faire brûler ou de les poignarder, indique l’AFP.

Le débat au sein du Folketing a pour autant été marqué par le silence du gouvernement, au sein duquel aucun représentant ne s’est exprimé. Mais le projet de loi en lui-même a suscité de nombreuses réactions au sein de l’institution législative. Introduit fin août, il a fait l’objet de nombreuses modifications, face aux critiques ayant pointé des difficultés de mise en œuvre, ou encore des restrictions à la liberté d’expression. Ce dernier argument est notamment celui de l’extrême droite, au sein de l’opposition, qui a rappelé que le délit de blasphème sanctionnant les insultes publiques envers les religions avait été abrogé il y a six ans.

Mais dans le contexte actuel, «il s’agit avant tout de protéger les intérêts et la sécurité nationale du pays scandinave, alors que la menace terroriste s’est intensifiée», analyse l’agence de presse. Celle-ci rappelle que le Danemark et la Suède «ont récemment cristallisé la colère» au sein de certains pays à majorité musulmane, après plusieurs épisodes d’autodafé du Coran. Citant les chiffres de la police nationale danoise, la même source rapporte qu’entre le 21 juillet et le 24 octobre, «483 autodafés et drapeaux brûlés ont été recensés». En prévention d’éventuelles représailles, la vigilance a été renforcée, avant un retour à la normale fin août dernier, lors de l’introduction du projet de loi.

Une instance représentative des pays musulmans salue le vote de la loi

Les autodafés du Coran, l’été dernier dans la région scandinave, ont eu un écho dans de nombreux pays. Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères a précédemment convoqué son chargé des affaires en Suède, pour signifier le mécontentement de Rabat après l’autorisation accordée à des manifestants anti-musulmans, qui ont brûlé un Coran devant la mosquée de Stockholm, la veille de la fête de l’Aïd al-Adha.

Au lendemain du récent vote par le Parlement du Danemark, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), a cette fois-ci exprimé sa «grande appréciation». Qualifiant cette action législative de «décision historique», l’instance, qui siège à Rabat, a salué «une responsabilité envers tout comportement portant atteinte aux sacralités religieuses», reflétant «les efforts des autorités danoises dans la lutte contre le discours extrémiste et raciste incitant à la haine».

Par la même occasion, l’organisation a appelé «les décideurs et les acteurs influents de la communauté internationale à revendiquer haut et fort la défense des textes sacrés et exprimer leur appréciation pour la décision historique du Danemark», à même d’assurer «une atmosphère de confiance propice à une compréhension mutuelle, loin de l’intolérance et de l’enfermement». Maintenant qu’elle a été votée par les parlementaires, la loi entrera en vigueur au lendemain de sa publication.

Le Danemark a ainsi rejoint les autres pays qui interdisent déjà les autodafés du Coran en Europe, comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la Pologne et la Roumanie. En Grèce, faire brûler un texte sacré peut être interdit, si cette pratique est organisée à l’intérieur ou près d’un lieu de culte.