Aéronautique : L’usine Pratt & Whitney Maroc installée dans la zone franche de Nouaceur

Une cérémonie de signature du contrat d’acquisition du terrain et construction de la nouvelle usine de la société Pratt & Whitney Maroc dans la zone franche MidParc de Nouaceur a eu lieu, jeudi 7 décembre 2023, au siège du ministère de l’Industrie et du vommerce à Rabat, en présence du ministre Ryad Mezzour et de l’ambassadrice du Canda dans le royaume, Isabelle Vallois. Pour un investissement estimé à 715 millions de dirhams (MDH) et la création de 200 à 250 emplois en pleine capacité, d’ici 2030, l’unité produira des pièces statiques et structurales pour les modèles de moteurs d’avions.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère de tutelle indique que ce projet est «considéré comme locomotive de l’écosystème moteur», permettant la mise en place d’un environnement propice à la croissance de fournisseurs locaux, tout en ouvrant les horizons au développement d’activités innovantes, à impact certain sur le plan socioéconomique.

A cette occasion, le ministre Ryad Mezzour s’est félicité du choix du Maroc par l’industriel nord-américain, un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. «Ceci témoigne de la confiance et de l’intérêt portés par le groupe à la base aéronautique marocaine, qui illustre une fois de plus sa compétitivité, la qualité de son capital humain et la confiance qu’elle a su développer auprès des acteurs mondiaux», a-t-il indiqué.

Le département rappelle qu’actuellement, le secteur aéronautique national compte les réalisations chiffrées suivantes :

«+21 000 emplois hautement qualifiés.

142 entreprises actives et en expansion continue.

Un chiffre d’affaires de plus de deux milliards de dollars.

Un taux d’intégration locale en progression de plus de 40%, marquant la montée en gamme de la plateforme aéronautique marocaine.»