Le CCME et Visa for Music promeuvent les artistes marocains du monde

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a apporté son soutien à la dixième édition de Visa for Music (VFM), tenue du 22 au 25 novembre 2023 à Rabat, pour une meilleure inclusion des créateurs marocains du monde à la programmation musicale et professionnelle de cet évènement. «Cette collaboration est un élément clé dans une de nos missions qui est de promouvoir la diversité musicale. Grâce au CCME, les artistes marocains résidant à l’étranger ont été mis en lumière lors de cette 10e édition de VFM», a indiqué une note d’information des organisateurs.

Ces derniers félicitent les artistes MRE pour leur prestation, tout en saluant «leur créativité et leur passion», qui «ont marqué les scènes de VFM23, laissant une empreinte mémorable dans l’esprit de tous les spectateurs». Par la même occasion, l’équipe de VFM23 a salué la présence d’«acteurs culturels marocains dynamiques résidant à l’étranger : composé de directeurs de festivals, de salle de théâtre...»

Cette édition a par ailleurs été placée sous le signe de la solidarité et de la musique comme vecteur du dialogue entre les cultures. Dans ce sens, l’intégralité des recettes de billetterie a été versée au Fonds spécial dédié à la gestion des conséquences du séisme, survenu le 8 septembre au Maroc et ayant fait près de 3 000 morts. Annoncée par les organisateurs en amont de l’évènement, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’élan de mobilisation nationale, qui a connu la contribution d’acteurs publics et privés de divers secteurs.

Outre les concerts, les organisateurs de ce festival et marché professionnel de la musique ont proposé des conférences, des ateliers, des rencontres rapides, un forum et des rencontres professionnelles, qui ont connu la participation de musiciens, d’artistes et d’acteurs de l’industrie musicale du Maroc et de différents pays à travers le monde. En marge cette édition, le Conseil international de la musique (CIM) a par ailleurs tenu sa 40e assemblée générale, qui a accueilli une centaine de participants issus de quatre continents.