TV5 MONDE fête ses 40 ans sur «La piste de la francophonie pour la planète»

Pour ses 40 ans, TV5 MONDE diffuse, mardi 12 décembre à partir de 6h «La Piste de la Francophonie pour la planète», une émission de 19 heures de direct à travers 17 villes du monde et 5 continents. «Cette édition spéciale s’intéressera aux questions environnementales, à la préservation de la planète et au développement durable», pour «alerter sur les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi mettre en lumière la mobilisation et l'engagement du monde francophone», fait savoir un communiqué.

Le coup d’envoi de cette émission spéciale sera donné par Françoise Joly et Chloé Nabédian à Paris à 6h00 et se poursuivra à Mayotte dès 7h00. «La Piste réveillera Victoria, aux Seychelles, à 8h00 du matin, puis rejoindra Wallis et Futuna, Athènes, Monaco, Yaoundé, Genève, Dakar, Cotonou, Bruxelles, Saint-Pierre et Miquelon, Tahïti, Rabat, Fort-de-France, Baton Rouge et Montréal, avant de revenir à Paris, de 23h00 à 1h00 du matin», ajoute la même source.

Dans chaque ville, une tranche de 52 minutes sera présentée par un journaliste de la chaîne partenaire. Sur certaines destinations, il sera accompagné par un journaliste de TV5MONDE. Des personnalités francophones et des talents originaires de chaque destination, issus du monde culturel, artistique, scientifique, universitaire et politique interviendront également, dans des échanges ou des reportages. A Rabat, une escale est prévue de 19h à 20h avec la chaîne partenaire 2M, présentée par Hanane Harrath et Nicolas George depuis la bibliothèque de l’Université Mohammed VI Polytechnique - UM6P.

Le 12 décembre sera aussi le jour de clôture de la COP 28 à Dubaï. Il sera ainsi l’occasion de «s’interroger sur la possibilité de vivre ensemble sur une même planète, d’évaluer la politique du Maroc en terme de transition énergétique et d’économie décarbonnée, de promouvoir l’éducation, le savoir et la recherche et enfin d’assurer la sécurité alimentaire en Afrique».

Yves Bigot, président directeur général de TV5 MONDE, souligne en effet que ce média est une «chaîne planétaire» engagée pour la planète. «L’environnement, l’écologie, la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la diversité, sont au coeur de l’action et des valeurs de TV5 MONDE», a-t-il ajouté.

Ce programme spécial sera diffusé en direct sur toutes les chaînes de TV5MONDE, sur le site et les réseaux sociaux.