Najia El Abbadi assure la présidence de la Fédération mondiale de neurochirurgie par le Maroc

Le Maroc a été élu, jeudi, en la personne du Professeur Najia El Abbadi, à la tête de la Fédération mondiale de neurochirurgie, en marge du 18e Congrès mondial de neurochirurgie qui se tient du 4 au 8 décembre au Cap, en Afrique du Sud. Elle représente ainsi la première femme au monde, ainsi que la première femme africaine et arabe à assumer cette responsabilité.

La médaille de présidence a été remise à Najia El Abbadi, lors de la cérémonie de passation de pouvoir, par le président sortant de la fédération, l’américain Pr. Nelson Oyeshiku. Dans une déclaration à la MAP, El Abbadi, élue en 2021 présidente de la Fédération mondiale des sociétés des neurochirurgies, a souligné son engagement à améliorer, durant son mandat, la pratique neurochirurgicale au monde, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

«Notre stratégie est basée sur une collaboration internationale transparente et confraternelle élaborée par une équipe multinationale représentant les États-Unis, le Brésil, l’Italie, l’Espagne, la Croatie et l’Ukraine, sous la présidence marocaine», a-t-elle ajouté.

Invité à s’exprimer devant le Comité exécutif, l’Ambassadeur du Maroc désigné à Washington, Youssef Amrani, s’est félicité de cette élection qui représente une reconnaissance pour le Maroc, l’Afrique et le monde arabe, d’autant plus que l’accession à la présidence de El Abbadi est également une marque du leadership de la Femme marocaine, africaine et arabe, dans un secteur aussi important que la médecine, notamment dans le contexte post-Covid.

«Cette marque de confiance internationale vient également consacrer l’ambitieuse politique de développement de la Santé au Maroc, développée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a-t-il conclu.

La Fédération mondiale des neurochirurgiens représente plus de 137 associations scientifiques et 40 000 neurochirurgiens de différents pays à travers le monde.