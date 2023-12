La RTBF enquête sur des élus belges, défendant le plan marocain d’autonomie au Sahara

Après l’ambassadeur Mohamed Ameur, la RTBF a dans le viseur les «relais» du Maroc en Belgique. Pour alimenter son enquête, le média a exhumé un article publié en janvier dernier par La Libre, en plein scandale de corruption au Parlement européen, sur le voyage effectué au Sahara en septembre 2022 par plusieurs députés bruxellois du Mouvement réformateur (MR) (David Leisterh, David Weytsman, Clémentine Barzin et Gaëtan Van Goidsenhoven).

Des révélations qui avaient soulevées l’ire de certaines forces politiques. Ce que la RTBF n’a pas manqué de rappeler dans sa nouvelle enquête, citant particulièrement la réaction de John Pitseys, chef du groupe Ecolo, au parlement bruxellois. «Ces parlementaires étaient presque contents d’affirmer que le voyage avait été offert par le parlement marocain. C’était une erreur politique», avait-il dénoncé. Le média belge avance aussi que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, aurait effectué «en toute discrétion» un déplacement au Sahara occidental.

Comme l’avait fait La Libre en janvier, la RTBF reproche aussi à la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. La Belgique «considère le Plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base d’une solution acceptée par les parties», avait affirmé la cheffe de la diplomatie belge, lors d’une conférence de presse organisée en marge de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita.

Une position condamnée par certaines parties. La RTBF rapporte les déclarations de Marjorie Beulay, maître de conférences à l’Université Picardie Jules Verne et surtout membre de l’Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental (OUISO).

La Belgique a rendez-vous avec des élections régionales et européennes

Après les parlementaires MR, la RTBF s’est intéressée, dans un autre article, au socialiste Hugues Bayet, député fédéral et bourgmestre de Farciennes, qui ne se prive pas de manifester son appui à la solution proposée par le Maroc pour le règlement du différend du Sahara occidental. Il a d’ailleurs lancé en mai 2022, le «Comité belge de soutien au plan marocain d’autonomie du Sahara (COBESA)». Son objectif est d'«inciter le gouvernement belge à prendre position en faveur de la proposition marocaine», indique la RTBF. Et d’enchainer en accusant l’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur, d’être derrière le lancement de la COBESA.

Une association qui «intrigue» Pierre Galand. «Je ne sais pas pourquoi il s’est mis tout d’un coup à créer ce comité», s’est interrogé l’ancien sénateur belge qui «milite pour la cause du peuple sahraoui au sein de plusieurs organisations», note la RTBF. Le média n’a pas mentionné que, depuis plusieurs années, Galand est président de la «Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)», proche de l’Algérie. Les éditions de l'EUCOCO connaissent, en effet, la présence d'ambassadeurs et de parlementaires algériens.

L’enquête de la RTBF a réservé aussi des passages à Latifa Aït-Baala, députée bruxelloise MR d'origine marocaine depuis 2019. Grace à des documents confidentiels révélés en 2014 par le hacker Chris Coleman, le média belge a pu cette fois apporter des preuves sur la relation entre la femme politique et des parties officielles au Maroc.

Cette offensive de la RTBF intervient à quelques mois d'enjeux électoraux importants. En effet, les Belges se rendront plusieurs fois aux urnes au cours de l'année 2024. Le 9 juin, ils doivent renouveler les cinq Parlements régionaux du royaume. Sur la base des résultats de ce scrutin, la composition du Sénat sera connue. Le même jour, les Belges seront invités à élire leurs représentants au Parlement européen. L’année électorale se clôturera le 13 octobre 2024 avec l’organisation d’élections communales.