Festivals : Les dates de Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Tanjazz 2024 dévoilées

Organisatrice des festivals Jazzablanca, Tanjazz, du Village Casa Anfa et de Casa Anfa Latina, l’agence de production culturelle Seven PM a annoncé les dates de ses trois évènements phares en été 2024. Ainsi, la 17e édition de Jazzablanca se tiendra du 6 au 8 juin prochain, à Anfa Park et à la Place des Nations unies à Casablanca, dans la lignée des précédentes éditions, avec plus de nouveautés à découvrir.

Après la réussite de sa toute première édition, l’été dernier, Casa Anfa Latina fera son retour les 21 et 22 juin 2024, à Anfa Park également. Le programme sera axé sur des animations, des cours de danse et des concerts d’artistes internationaux, du niveau de Grupo Compay Segundo et de Yuri Buenaventura, qui s’y sont produits en 2023.

Par ailleurs, la 22e édition du festival Tanjazz est prévue du 20 au 22 septembre 2024, au Palais des Institutions italiennes à Tanger et dans divers espaces de la ville. Annulé à la suite du séisme du 8 septembre dernier, l’évènement promet une programmation aux styles variés, faisant toute sa singularité.

Seven PM se donne pour mission de mettre son savoir-faire au service du développement de projets culturels nationaux.