L’administration Biden envoie son «Monsieur Sahara» en Algérie et au Maroc

L’administration Biden s’investit de nouveau dans la question du Sahara occidental. Le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, est arrivé à Alger, indique mercredi le Département d’Etat américain sur la plateforme X (ex-Twitter).

Le diplomate a pour mission de «mener une série de consultations avec l'Algérie et le Maroc sur la promotion de la paix régionale et l'intensification du processus politique des Nations unies au Sahara occidental, afin de parvenir sans plus attendre à une solution durable et digne», ajoute la même source.

Pour rappel, en septembre, Joshua Harris a effectué une tournée dans la région. Les camps de Tindouf étaient sa première étape où il s’est réuni avec le chef du Polisario. Harris s’est rendu ensuite à Alger où il a eu des entretiens avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Enfin, dans la capitale marocaine, Joshua Harris a été reçu par le chef de la diplomatie, Nasser Bourita.