Maroc : La SNEP inaugure l’extension de ses unités de production à Mohammedia

La Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP), filiale de Ynna holding, a officiellement inauguré l’extension de ses unités de production à Mohammedia, ce mercredi 6 décembre 2023. En marge de son 50e anniversaire, l’unique producteur de PVC au Maroc et leader des produits d’électrolyse a ainsi marqué une étape de son développement au sein du tissu industriel du pays. Selon un communiqué, cette extension a mobilisé une enveloppe budgétaire de près de 600 millions de dirhams (MDH), qui servira à augmenter les capacités annuelles de production de résine PVC recyclable à 100%, à 90 000 tonnes, et de compound PVC à 25 000 T, et de créer plus de 450 emplois permanents.

A cette occasion, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce a affirmé que cet investissement est aligné «avec les orientations stratégiques du gouvernement» et de la vision royale pour la souveraineté industrielle. «Ce projet permettra non seulement à l’entreprise de répondre à la demande croissante de ses clients dans différents secteurs mais aussi de s’ouvrir aux opportunités offertes à l’international pour créer plus d’opportunités d’emploi à nos jeunes et renforcer davantage la compétitivité du Maroc», a-t-il ajouté.

Cet investissement représente également un tournant pour SNEP, à travers un système numérique de contrôle à la pointe de la technologie, (DCS by HONEYWELL), permettant une automatisation généralisée des unités et une sécurité intrinsèque des process.

Par ailleurs, la SNEP a annoncé le déploiement du nouveau système de gestion intégré de type ERP – SAP, combiné à la DCS, pour optimiser les ressources et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Dans un autre registre, le producteur de PVC fait savoir que l’ensemble de son complexe industriel est alimenté par une électricité à 98% de source éolienne, qui permet une réduction de son empreinte carbone.