Les Etats du Golfe appuient la marocanité du Sahara

Le Conseil de Coopération des Etats du Golfe a tenu, ce mardi 5 décembre à Doha, son 44e Sommet ordinaire. Les dirigeants de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Bahreïn, d‘Oman et du Qatar ont insisté, dans un communiqué, sur «l'importance du partenariat stratégique spécial entre le Conseil de coopération du Golfe et le Royaume frère du Maroc, ainsi que sur la mise en œuvre du plan d'action commun».

Le CCG a également réitéré «ses positions et décisions fermes en faveur de la marocanité du Sahara, et la préservation de la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale». Et de conclure le passage réservé à cette question par «saluer la résolution 2703 du Conseil de sécurité publiée le 30 octobre 2023, concernant le Sahara marocain».