Le Maroc commande à Israël la construction d’un satellite espion, la France écartée

Le Maroc a commandé à Israël la construction d’un satellite espion, rapporte ce mardi le journal français La Tribune. «Selon plusieurs sources concordantes, le Maroc a sélectionné à la fin de l'été un groupe israélien - vraisemblablement Israel Aerospace Industries (IAI) - pour lui fournir un nouveau satellite d'observation, qui doit remplacer Mohammed-VI A, lancé en 2017 (8 novembre)», réalisé par Thales Alenia Space et le constructeur européen Airbus, précise le quotidien français. Les deux constructeurs avaient fabriqué aussi le satellite Mohammed VI B, mis en orbite le 21 novembre 2018.

Les négociations sur ce volet entre le Maroc et Israël ont commencé en mars 2022, avec la signature d’un mémorandum d’entente entre IAI et le royaume. En janvier 2023, un média israélien a révélé que Rabat souhaite lancer dans l’espace de nouveaux satellites d’observation. Le royaume a procédé à la sélection d’un nombre limité d'entreprises internationales, dont IAI, ayant une expertise en la matière pour qu’elles présentent leurs offres au Centre royal de télédétection spatiale, un organisme gouvernemental.

Le groupe IAI fabrique des systèmes de pointe pour la cyber-sécurité, la sécurité aérienne, spatiale, maritime, terrestre et intérieure. Il a déjà conçu les satellites espions Ofek, dont le premier type a été mis en orbite en 2018.

Lors de la visite au Maroc du président français de l'époque, François Hollande,, effectuée en avril 2013, Rabat avait signé avec Airbus Space Systems et Thales Alenia Space le contrat portant sur la vente de deux satellites d'observation de type Pléiades en deux phases.Un contrat qui s'élevait alors à plus de 500 millions d'euros, lancement compris. La Tribune déplore que «la réussite des industriels tricolores à l'export reste dépendante des relations bilatérales qu'entretiennent la France et son président vis-à-vis du pays qui lance un appel d'offres. En 2013, les relations entre François Hollande et le roi Mohammed VI étaient bonnes».

Le Maroc et Israël ont conclu, le 24 octobre 2021 à Rabat, un accord de coopération militaire. Depuis, Rabat a multiplié ses commandes en armement israélien.