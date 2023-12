Nouveau projet du Pôle audiovisuel public : Les cahiers des charges verront le jour début 2024

Les cahiers des charges relatifs au projet du nouveau pôle audiovisuel public (Holding) réalisés actuellement à hauteur de 90% verront le jour en début de l’année prochaine, a annoncé lundi le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd.

Répondant à une question lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants autour du développement et de la modernisation du pôle audiovisuel, présentée par le groupe authenticité et modernité, Bensaid a relevé la tenue d’un nombre important de réunions en présence de responsables de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), la deuxième chaîne nationale (2M), Medi 1 TV et Medi 1 Radio en vue de préparer des cahiers des charges portant sur le renforcement de la production nationale, dans le cadre de la souveraineté culturelle.

Ces cahiers des charges, a-t-il ajouté, prévoient également la réalisation des programmes et des films documentaires s’articulant autour du patrimoine culturel marocain et de l’histoire riche du royaume destinés aux générations montantes, tout en veillant au renforcement de la présence des chaînes publiques nationales sur les plateformes numériques et l’utilisation des services de vidéo à la demande (SVoD), la programmation des débats politiques et l’ouverture sur la langue anglaise.

Dans ce sens, le ministre a souligné que la réussite de toute stratégie est tributaire de la mise en place d’un contrat programme, notant que son département se penche sur la réalisation de ce contrat en coordination avec le ministère délégué chargé du budget, afin de concrétiser l’ambition collective de développer un pôle audiovisuel public, notamment pour la chaîne 2M.

Bensaid a souligné que la chaîne de télévision publique, qui a connu une évolution depuis son lancement, est entrée dans une nouvelle ère grâce au nouveau projet du pôle audiovisuel (Holding), notant que les conditions sociales et financières du personnel des chaines publiques restent au cœur de cette réforme nationale majeure.