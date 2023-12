Nicolas Cage va tourner la suite de «Lord of War» au Maroc

La suite du film «Lord of War» (2005) sera bientôt tournée au Maroc, comme l'a annoncé le producteur exécutif et directeur de production marocain Karim Debbagh. Avec Nicolas Cage, lauréat d'un Oscar, le tournage débutera en mars et durera 40 jours.

S'adressant à Variety en marge du Festival international du film de Marrakech (FIFM), Debbagh a déclaré qu'il repérait actuellement des lieux au Maroc pour l'équipe du film.

«Nous essayons de couvrir quatre ou cinq pays d'Afrique, comme la Libye, l'Egypte, le Sénégal, le Mali et plusieurs pays du Moyen-Orient, et nous avons presque tout trouvé au Maroc», a déclaré Debbagh au magazine américain.

Au Maroc, «on trouve des quartiers qui ressemblent au Sénégal et d'autres qui sont très luxueux comme un quartier californien, et si vous cherchez des endroits qui ressemblent à la Libye, au Yémen ou à la Syrie, vous pouvez les trouver à Marrakech et dans ses environs», dit-il.

«Lords of War» va rassembler 400 à 500 travailleurs, dont 100 d'entre eux viendront des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Le reste sera composé de compétences marocaines bien formées, a confirmé Debbagh.

Par l'intermédiaire de sa société de production cinématographique Kasbah Films, Debbagh devrait également faire tourner la première saison de la série britannique «Atomic» au Maroc d'ici mai.

Pour mémoire, «Lord of War» raconte l'histoire du marchand d'armes américain Yuri, qui met sa vie et celle de sa famille en danger suite à un marché d'armes avec un chef de guerre africain.