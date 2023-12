Maroc-Espagne : Pedro Sanchez espère être reçu par le roi Mohammed VI

Pedro Sanchez et le roi Mohammed VI / Archive - MAP

Le chef du gouvernement espagnol aurait confié à son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, la mission de préparer une visite officielle au Maroc, rapporte un média ibérique. «Les négociations sont déjà en cours (...) Rabat exige que Pedro Sanchez revienne dans la capitale marocaine avec du nouveau par rapport à ce qui a été convenu lors de son dernier voyage en février de cette année», à l'occasion de la Réunion du haut niveau entre les deux pays à Rabat.

Le projet de visite se heurte aussi à un obstacle de taille : le Maroc n'a pas encore assuré le chef du gouvernement espagnol qu'il sera reçu par le roi Mohammed VI, indiquent des sources diplomatiques à OK Diario. Solution avancée par le média : Pedro Sanchez pourrait inviter le roi Felipe VI à l’accompagner au Maroc. Et de préciser que l’entretien téléphonique de la semaine dernière entre le chef de l’exécutif espagnol et son homologue marocain s’inscrivait dans les efforts entrepris par Pedro Sanchez pour «débloquer» la situation.

Pour rappel, Pedro Sanchez n’a pas été reçu par le roi Mohammed VI, lors de la Réunion de haut niveau Maroc-Espagne, organisée en février à Rabat.