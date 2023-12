Morocco Backyard Ultra : Des dizaines d’ultra-traileurs courrent jusqu’à 23 heures non stop

La troisième édition de Morocco Backyard Ultra The One, tenue le 25 novembre 2023 par l’association Espoir pour le sport et développement durable, a été remportée par Mohamed Ezzouak avec 23 tours (154 km), assisté par Ibrahim Aldaz, qui s’est arrêté au 22e. Directeur de publication et fondateur du portail Yabiladi, le gagnant a fait partie des 60 participants marocains et étrangers de cette édition, qui a connu une présence féminine importante.

Cette année, les participantes se sont distinguées par une amélioration sur leur performance d’endurance, passant d’une moyenne de 4 tours en 2021 et 2022 à une moyenne de 9 en 2023. Morocco Backyard Ultra fait par ailleurs partie des courses qualificatives au championnat du monde par équipe, prévu le 19 octobre 2024.

A l’initiative de Lazarus Lake, la Backyard Ultra est une course originaire des Etats-Unis. S’exportant vers plusieurs pays, elle se tient au Maroc depuis 2021. Elle consiste en un parcours sous forme de boucle de 6 706 km, à répéter chaque heure successivement jusqu’à épuisement.

L’objectif de Morocco Backyard Ultra The One est de développer le sport d’endurance dans le pays, à travers une approche écoresponsable, imprégnée d’une culture de solidarité, de fair-play, de respect, d’authenticité et d’égalité des chances, indique un communiqué des organisateurs.