Maroc : Le groupe Alshaya maintient Starbucks et H&M

Le groupe koweïtien Alshaya, qui gère les marques H&M et Starbucks au Maroc et dans plusieurs pays de la région, a affirmé être «engagé envers les activités» dans le royaume, soulignant ainsi le maintien des cafés Starbucks et quelques changements concernant les magasins H&M. Cette réaction intervient quelques jours après que plusieurs versions ont rapporté un éventuel retrait du marché marocain, en raison de difficultés financières.

Citées dimanche par SNRTnews, des précisions écrites du groupe Alshaya concernant l’intention de Starbucks et H&M de se retirer du Maroc confirment que les deux marques continueront à être exploitées.

«Nous avons confiance dans le succès de la marque à long terme et nous continuons à rechercher des opportunités pour tirer le meilleur parti des capacités de H&M», a indiqué un porte-parole, cité par la même source.