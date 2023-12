Suisse : Un héritier d’Hermès veut léguer une partie de sa fortune à son ancien jardinier marocain

Nicolas Puech, un des héritiers du maroquinier français Hermès, envisage d’adopter son ancien jardinier marocain, pour pouvoir lui léguer au moins la moitié de sa fortune, qui vaut plusieurs milliards de francs suisses. Selon le quotidien La Tribune de Genève, l’héritier octogénaire est «le plus gros actionnaire individuel d’Hermès», avec une participation avoisinant les 5% du capital de la maison française. Célibataire et sans enfant, il va ainsi «chambouler sa succession» pour transmettre une partie de sa fortune à son ancien employé, aujourd’hui âgé de 51 ans et issu d’un milieu modeste.

Dans une lettre datant d’octobre 2022, Nicolas Puech a fait appel à un avocat pour «mettre en ordre sa situation successorale» et mener les démarches d’adoption, lesquelles sont «toujours en cours». En 2011, Nicolas Puech a cependant signé un pacte successoral,au bénéfice de la fondation Isocrate qui soutient la lutte contre la désinformation.

Mais en février 2023, selon la Tribune de Genève, l’héritier a semblé revenir sur cette décision et «prendre d’autres dispositions testamentaires».