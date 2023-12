Le FIFM 2023 dévoile son palmarès et la date de sa prochaine édition

En clôture de la vingtième édition du Festival international du film de Marrakech, tenue du 24 novembre au 2 décembre (FIFM 2023), les organisateurs ont annoncé que l’évènement ferait son retour l’année prochaine, du 29 novembre au 7 décembre 2024. En attendant, la cérémonie de ce samedi soir a été marquée par l’annonce du palmarès, issu des 14 longs-métrages en lice, par le jury qu’a présidé l’actrice américaine Jessica Chastain. Dans une première pour le Maroc, un film national a décroché l’Etoile d’Or qui récompense le meilleur opus. Il s’agit du documentaire «La mère de tous les mensonges» (The Mother Of All Lies) de la réalisatrice Asmae El Moudir, issu des Ateliers de l’Atlas, programme industrie de la grand-messe cinématographique.

Le prix du jury a été attribué aux deux films «Les Meutes» de Kamal Lazraq (Maroc) et «Bye Bye Tibériade» de Lina Soualem (Palestine). Ces trois films sont tous issus des Ateliers de l’Atlas, programme lancé en 2018 et qui «confirme ainsi davantage son rôle d’incubateur de nouveaux talents du monde arabe et d’Afrique», ont indiqué les organisateurs.

L'actrice palestinienne Hiam Abbass / Ph. FIFM

Par ailleurs, le prix de la mise en scène est revenu à Ramata – Toulaye Sy pour son film «Banel & Adama» (Sénégal). Le prix d’interprétation féminine a été décerné à Asja Zara Lagumdzija, pour son rôle dans «Excursion» de Una Gunjak (Bosnie). Le prix d’interprétation masculine a quant à lui été attribué à Doga Karakas, pour son rôle dans «Dormitory» de Nehir Tuna (Turquie).





Lors de cette édition anniversaire, le jury autour de Jessica Chastain a réuni huit grands noms du septième art, issus des cinq continents. Il s’agit de l’actrice franco-iranienne Zar Amir, la comédienne française Camille Cottin, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, l’acteur suédois Alexander Skarsgård et l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani. «Malgré une conjoncture difficile», deux mois après le séisme au Maroc et dans un contexte tendu au Moyen-Orient, ce rendez-vous «aura tenu toutes ses promesses», à travers une édition organisée dans la sobriété, «plus que jamais centrée sur le cinéma comme langage universel pour éveiller les consciences et rapprocher les peuples», souligne un communiqué du FIFM.

Selon la même source, le public «a participé en grand nombre aux projections ainsi qu’aux différents programmes du festival», lesquels ont rassemblé un total de 21 000 personnes, gratuitement accréditées par voie électronique. «Comme chaque année, près de 8 000 élèves, enfants et adolescents, de la région ont assisté aux projections Jeune public ; parmi eux, 750 enfants issus de la région d’Al Haouz», ajoute-t-on. Par ailleurs, cette 20e édition a rendu de vibrants hommages à deux grandes figures du cinéma mondial, à savoir l’acteur danois Mads Mikkelsen et le réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi.

Le réalisateur Kamal Lazraq avec ses deux acteurs Ayoub Elaid et Abdellatif Mastouri / Ph. FIFM

Des célébrités et professionnels nationaux et internationaux ont également pris part à la grand-messe. Parmi eux, dix issus des cinq continents son intervenus dans le cadre des cycles de rencontres «In Conversation With» : le réalisateur australien Simon Baker, le réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, le réalisateur français Bertrand Bonello, l’acteur américain Willem Dafoe, le cinéaste et producteur indien Anurag Kashyap, la réalisatrice japonaise Naomi Kawase, l’acteur danois Mads Mikkelsen, l’acteur et réalisateur américano – danois Viggo Mortensen, l’actrice écossaise Tilda Swinton, et le réalisateur et scénariste russe Andreï Zvyagintsev.

75 films en provenance de 36 pays ont été inclus au riche programme des projections, réparties sur plusieurs sections : la compétition officielle, les séances de gala, les séances spéciales, le 11e continent, le panorama du cinéma marocain, les séances jeune public, en plus des opus montrés dans le cadre des hommages. Pour leur part, les Ateliers de l’Atlas ont renouvelé le rendez-vous industrie et développement du festival, réunissant plus de 300 professionnels autour de 25 projets de films en développement ou en post-production, issus de 11 pays. Les organisateurs rappellent qu’«en six éditions, les Ateliers de l’Atlas ont accompagné 136 projets et films, dont 57 projets et films marocains, et trois des films primés au Festival de Marrakech cette année».

En chiffres également, cette édition du FIFM a connu «une très belle participation des professionnels marocains qui étaient plus de 900 à s’être accrédités au Festival, et une couverture médiatique très importante, avec 163 médias accrédités, représentés par 518 journalistes, cameramen, JRI et photographes nationaux et internationaux, venus de tous les continents». Sur tous les plans, le Festival aura «mis l’accent sur la diversité des cinémas du monde, contribué à révéler des nouveaux talents et permis aux festivaliers d’aller à la rencontre de grands noms du cinéma mondial».