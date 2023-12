Sahara : L’Algérie veut élargir l’EUCOCO aux autres continents

L’Algérie souhaite ouvrir le tour de table du réseau des associations européennes de solidarité avec le Polisario aux autres continents. Une ambition exprimée par le président du Conseil de la nation (Chambre haute du Parlement algérien), Salah Goudjil, dans un discours lu en son nom par Miloud Hanafi, président de la Commission des Affaires économiques et financières, lors de la 47e édition de la «Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)», organisée les 1er et 2 décembre à Tolède.

La proposition a pour objectif de «dénoncer les pratiques coloniales de l’Etat occupant et de contenir la désinformation». Le parlementaire a rappelé que le président Abdelmadjid Tebboune avait affirmé que son pays «n’abandonnera jamais le Sahara occidental, quel qu’en soit le prix». Et d’ajouter que «l’Algérie ne cessera pas de soutenir la juste cause sahraouie jusqu’à ce que le peuple sahraoui retrouve la pleine souveraineté sur ses terres et ses richesses».

La 47e édition de l’EUCOCO a connu la présence de 24 parlementaires algériens. L'Algérie a déjà promis au Polisario, mi-novembre, de réactiver le «réseau international parlementaire de soutien à l’autodétermination du Sahara occidental».