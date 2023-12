Finale Mondial 2030 : Un média espagnol accuse Macron de faire pression pour le Maroc

En Espagne, la polémique sur le lieu de la finale du Mondial 2030 a repris de plus belle. Un média espagnol, proche de la droite classique, accuse le président français de «manœuvrer pour que la finale de la Coupe du monde 2030 se déroule au Maroc et non en Espagne».

«Emmanuel Macron, qui jouit d'une grande influence dans le football international, souhaite que la finale se joue au Maroc et a déjà commencé à faire pression sur les dirigeants de la FIFA (avec qui il entretient de très bonnes relations) pour qu'il en soit ainsi», avance El Debate.

Pour plaider la cause du Maroc, Macron ne manque pas de cordes à son arc : «L’Espagne a déjà accueilli la finale de la Coupe du monde (1982)» et «le Maroc se prépare depuis plusieurs années à accueillir une Coupe du monde, il a déposé des candidatures en 1994, 1998, 2006, 2010, 2018 et 2026», avance la même source.

Le gouvernement français «considère que le continent africain mérite une nouvelle grande finale car elle serait une reconnaissance de l'évolution du football en Afrique du Nord et au Maghreb», souligne El Debate.

«Cette manœuvre de Macron (…) est connue du gouvernement espagnol», afirme le média ibérique. Et de conclure sur un air patriotique, assurant qu’«au niveau espagnol, tout le monde travaille main dans la main, depuis l'exécutif jusqu'à la Fédération espagnole pour que la finale ait lieu dans notre pays».

Pour rappel, le projet du grand stade de Casablanca, dont le coût de construction est estimé à environ 500 millions d’euros, a déjà préoccupé en octobre des médias en Espagne. «Le Maroc fait peur : un stade de 113 000 spectateurs pour accueillir la finale du Mondial 2030», a écrit le quotidien sportif Marca. «Le Maroc se présente pour abriter la finale de la Coupe du monde 2030 : le Grand Stade Africain de Casablanca», notait 20 minutos. «Le Maroc présente le mégaprojet qui menace le Bernabéu pour l’accueil de la finale de la Coupe du Monde 2030», annonçait pour sa part le site Sport.

Pour sa part, le gouvernement espagnol s’est invité aussi dans la polémique. «La finale du Mondial aura bien sûr lieu en Espagne, même si je ne sais pas si cela sera à Madrid ou Barcelone», a précisé dans des déclarations à un média ibérique Víctor Francos, le président du Conseil supérieur des sports, un organisme public, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et des Sports. «Je comprends que le Maroc souhaite l’accueillir à Casablanca, mais ce sera en Espagne», avait-il martelé avec assurance.



Le lieu de la finale n'est pas encore tranché par les organisateurs et la FIFA. Les Fédérations de football du Maroc, du Portugal et de l’Espagne ont signé officiellement, mercredi 29 novembre, l’accord de candidature pour l’organisation du Mondial 2030.