Diaspo #315 : Ismael Bouattou, d’éleveur de moutons à Khénifra à restaurateur aux Canaries

La date du jeudi 9 août 2006 reste encore gravée dans la mémoire du jeune marocain Ismael Bouattou. Il se souvient dans les moindres détails de l’arrivée du bateau de migration irrégulière sur les côtes des îles Canaries, avec 16 personnes à bord, dont son frère aîné. Originaire du village d’Aït Cherrou, dans la commune de Tighassaline près de Khénifra, il n’avait pas encore atteint l’âge adulte lorsqu’il s’était engagé dans ce périple, du haut de ses 15 ans. Se confiant à Yabiladi sur son parcours au bout des 17 ans où sa vie a changé, Ismael raconte avoir «quitté le monde rural pour la ville de Dakhla dans le but d’émigrer». En attendant, il a «travaillé dans la pêche maritime pendant deux mois seulement», ce qui lui a permis de «récolter une petite somme versée à un réseau de migration irrégulière».

«Quelques jours avant de prendre le large, je ne songeais pas du tout à la mort. J’étais certain d’atteindre l’autre côté. Mais dès que nous sommes montés à bord et nous sommes arrivé en haute mer, j’ai eu très peur. Le périple a duré trois jours et j’étais plein de désespoir. J’avais peur, faim, froid, soif et les vents étaient violents.»