FIFM 2023 : Dans «Penal Cordillera» , Felipe Carmona filme la mémoire tatouée du Chili post-Pinochet [interview]

Le réalisateur chilien Felipe Carmona et le comédien Andrew Bargsted, en présentation de Penal Cordillera (Prison in the Andes) au FIFM 2023 / Ph. FIFM

Le cinéma chilien est très marqué par l’histoire politique du pays. Avez-vous choisi dès le départ d’inscrire votre premier long-métrage dans ce récit collectif ?

D’une manière ou d’une autre, tous les concitoyens chiliens ont été victimes de la dictature du régime de Pinochet. En ce qui me concerne personnellement, j’ai déjà eu affaire à un crime en rapport avec cette dictature. Parmi l’équipe du film, la plupart des acteurs ont connu aussi les affres de cette période. Hugo Medina, qui a incarné le rôle du général Manuel Contreras dans mon film, a réellement connu la prison sous Augusto Pinochet. Il a été torturé et incarcéré pendant deux ans. Ce sont des personnes qui ont connu ces exactions dans leur chair.

Outre la réalisation de courts-métrages, vous avez écrit beaucoup de scénarios, avant de vous lancer dans un premier film long. On voit d’ailleurs dans ce dernier que vous accordez beaucoup d’attention à l’écriture. C’est la partie qui vous prend le plus de temps, avant le tournage ?

Chaque film a ses propres caractéristiques, qui le façonnent différemment des autres. Ici, mon long-métrage a été très proche du scénario qui a été écrit à l’origine. C’est la raison pour laquelle le tournage s’est déroulé en très peu de jours. Nous avons veillé à ce que la narration soit particulièrement bien définie, dès le départ. Evidemment, il y a eu quelques improvisations dans les dialogues, mais les fondamentaux du scénario étaient déjà là, ce qui a permis de faire ce film très rapidement.

Avez-vous choisi justement des acteurs que vous connaissez déjà, parce que vous avez travaillé ensemble précédemment, ou avez-vous procédé autrement ?

En ce qui concerne Hugo Medina, je l’ai connu d’avant puisqu’il a fait du théâtre. Pour les autres acteurs, lorsqu’on voit leur âge moyen, on sait qu’ils ont eux aussi beaucoup d’expérience. Leur âge a été intéressant pour incarner véritablement des personnages ayant connu la dictature. C’était importantpour nous de pouvoir non pas uniquement être du côté des victimes, mais de se placer également du côté des bourreaux. Notre relation s’est développée de manière naturelle et très fructueuses.

Par la même occasion, là où nous avons voulu en arriver avec ces acteurs n’était pas tant qu’ils ressemblent physiquement aux personnages de l’époque. Nous ne voulions pas qu’ils les imitent en tant que tel. Nous avons plutôt souhaité qu’ils travaillent la personnalité et la psychologie de leurs rôles, de manière à ce que le film ne ressemble pas à un biopic historique, car ce n’est pas notre objectif.

C’est certainement ce qui a fait la réussite de l’interprétation des acteurs, qui nous ont mis parfois dans une atmosphère anxiogène au cœur d’un huis clos théâtral, notamment lorsque l’un des personnages affirme être prêt à refaire les mêmes exactions, par principe de la raison d’Etat. Comment s’est déroulée cette direction sur le plateau ?

En réalité, il n’y a pas qu’un seul acteur principal dans ce film, dans le sens du protagoniste à titre individuel. Nos personnages principaux sont les cinq ex-bras droits du régime de Pinochet, enfermés dans une prison, tels des vampires. On ne s’est pas focalisé particulièrement sur des visages, mais plutôt sur les mouvements de ces cinq acteurs, dans ces espaces au pied des Andes.

Lorsqu’on voit aussi la présence de ces gardes pénitentiaires, on est dans une sorte de mouvement circulaire, dans lequel évoluent à la fois les prisonniers, mais aussi ceux qui sont censé les maintenir en détention. On a l’impression que c’est un seul corps, qui crée une sorte d’effet loop, d’un huis clos infernal justement, où résonnent des divagations, des monologues, qui font vivre ces cinq personnes et leurs gendarmes dans une allégorie questionnant une partie de la mémoire enfermée du Chili et de ses traumas collectifs.

Avoir la capacité de garder la même distance d’une victime et d’un bourreau nécessite un grand travail sur soi, encore plus si ces exactions ont été vécues collectivement. Comment avez-vous vécu l’expérience de travailler sur un film abordant cette thématique ?

C’était clairement un grand défi pour nous tous au sein de l’équipe du film, en effet, surtout pour des acteurs comme Hugo Medina, lui-même torturé avant. Quelque part, ils se sont dit que c’est une forme de libération et de revanche sur ce passé sombre. C’est en même temps une situation complexe, puisqu’il est question de donner une certaine voix à ceux qui étaient du côté des criminels et par ce fait même, on dévoile chez eux une part d’humanité.

En tant que réalisateur, cela me paraissait intéressant de mettre en image ces complexités, sans pour autant tomber dans le manichéisme habituel qui met des étiquettes sur les bons et les mauvais, tout en sachant qu’en faisant cela, je crée une forme d’empathie, même si cela peut paraître difficile à faire.