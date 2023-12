Automobile : Neo Motors livre ses premiers véhicules made in Morocco

La cérémonie de livraison des premiers véhicules Neo Motors, premier constructeur automobile à capital marocain, a eu lieu, vendredi à Ain Aouda (Région Rabat-Salé-Kénitra), en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Cette étape historique pour l’industrie automobile nationale et pour Neo Motors marque le lancement officiel de la commercialisation des véhicules Neo auprès du grand public, permettant ainsi de promouvoir davantage le label «Made In Morocco» et de conforter la place du Maroc en tant plateforme compétitive de la production automobile.

A cette occasion, M. Mezzour s’est dit fier de célébrer la livraison des premiers véhicules de la marque marocaine Neo Motors, soulignant que ce projet s’inscrit en droite ligne des hautes orientations royales visant à orienter le secteur privé vers des investissements productifs, notamment dans les secteurs de pointe, ainsi qu’à stimuler l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises au Maroc.

«Cela témoigne également de la confiance que nous portons dans les compétences marocaines et notre volonté de les accompagner», a-t-il dit.

De son côté, Nassim Belkhayat, Président directeur général de Neo Motors, a exprimé sa fierté d’avoir contribué au renforcement du label «Made in Morocco» et à la promotion de l’industrialisation locale et régionale, tout en optant pour des matériaux écologiques et recyclables.

Cette cérémonie a été également marquée par la signature d’une convention entre Neo Motors, le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), visant à accompagner l’évolution et le développement du capital humain de la société.

Il s’agit, en outre, de la signature d’une convention de financement avec le Crédit agricole du Maroc en faveur des clients de Neo Motors, d’une convention de financement avec Sofac en faveur des jeunes entrepreneurs, et d’une convention de contrats d’assurance avec Wafa Assurance au profit des jeunes.

Lors de cet événement, Neo Motors a inauguré les travaux d’extension de son usine, visant notamment l’accroissement de sa capacité de production et le développement de nouvelles gammes de véhicules.

À rappeler que le modéle de la voiture de Neo Motors a été présenté au Roi Mohammed VI, le 15 mai 2023 au Palais Royal de Rabat.