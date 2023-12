FIFM 2023 : Les Ateliers de l’Atlas annoncent les lauréats de la sixième édition

Le Festival international du film de Marrakech (FIFM 2023) a clôturé la sixième édition des Ateliers de l’Atlas, tenue du 27 au 30 novembre dans la cité ocre. Le jury à la post-production, composé de Ava Cahen, déléguée générale de la Semaine de la critique, Mohamed Hefzy, producteur égyptien – Film Clinic et la réalisatrice Meryem Benm’Barek, ont récompensé les films «Motherhood» de Meryem Joobeur (Tunisie), produit par Sarra Ben Hassen (Tunisie) avec le prix doté de 30 000 €, le film «The Village Next To Paradise» de Mo Harawe (Somalie), produit par Sabine Moser et Oliver Neumann (Autriche) avec le prix doté de 20 000 € et le film «The Magma» de Mia Bendrimia (Algérie), produit par Kira Simon-Kennedy (France), avec le prix doté de 10 000 €.

Par ailleurs, le jury des quatre prix Atlas au développement, composé de Katrin Pors, producrice danoise - Snowglobe, Fayçal Hassaïri, producteur à Doha – Metafora Production et Sarah Chazelle, distributrice et vendeuse française, Jour2Fête & The Party ont récompensé les projets «AMNESIA» de Dima Hamdan (Palestine), produit par Tony Copti (Palestine) avec le prix doté de 30 000 €, «The Camel Driving School» de Halima Ouardiri (Maroc), produit par Margaux Juvénal (France) avec le prix doté de 20 000 €, «La Passion d’Aline» de Rokhaya Marieme Balde (Sénégal) produit par Chantal Scheiner (Suisse) et «Hold Time For Me» (Segura Para Mim O Tempo) de Fradique (Angola) produit par Laura Kloeckner (Allemagne) avec les prix dotes de 5 000 € chacun. En tout, les huit prix distribués représentent une dotation globale de 126 000 €.

Pour sa part, le Prix ARTEKINO International décerné par la chaîne franco-allemande est revenu au projet en développement «Il Padre Selvaggio» de Sammy Baloji (République démocratique du Congo), produit par Rosa Spaliviero (Belgique). Selon les organisateurs, cette édition des Ateliers de l’Atlas a rassemblé 300 professionnels internationaux «autour d’une sélection de 25 projets et films, portés par une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains». «Les 16 projets en développement et 9 films en tournage ou post-production issus de 11 pays ont bénéficié d’un accompagnement sur mesure représentant plus de 110 sessions de mentoring par des consultants en scénario, production, distribution, montage et musique», ont-ils fait savoir dans un communiqué.

Le marché de co-production des Ateliers de l’Atlas a par ailleurs organisé plus de 450 rendez-vous individuels avec les réalisateurs et producteurs sélectionnés. En six éditions, 136 projets et films dont 57 marocains ont été accompagnés. Lancé en 2018 par le FIFM, les Ateliers de l’Atlas «accompagnent l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains et créent un espace d’échanges entre professionnels internationaux et talents régionaux». Ces dernières années, plusieurs des opus soutenus ont été sélectionnés et primés dans les plus grands festivals internationaux, confirmant ainsi le rôle de cet incubateur en tant que plateforme de référence régionale.

Lors du Festival de Cannes 2023, quatre de ces films ayant bénéficié du soutien des Ateliers ont d’ailleurs été programmés dans différentes sections : «La Mère de tous les mensonges» d’Asmae El Moudir (Un Certain Regard - Prix de la Mise en scène, Œil d’or du meilleur documentaire), «Les Meutes» de Kamal Lazraq (Un Certain Regard - Prix du Jury), «Inshallah a Boy» de Amjad Al Rasheed (Semaine de la Critique - Prix Fondation Gan à la Distribution) et «Déserts» de Faouzi Bensaïdi (Quinzaine des Cinéastes).