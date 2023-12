Starbucks et H&M vont-ils se retirer du Maroc à cause du boycott pour Gaza ?

L’entreprise suédoise de prêt-à-porter H&M et la multinationale américaine de café Starbucks ont décidé de se retirer du marché marocain, d’ici le 15 décembre 2023. Des médias nationaux et internationaux ont lié cette mesure à ce qu’ils ont qualifié de campagne nationale de boycott contre les enseignes connues pour leur invetissement profitant à Israël, dans le contexte de la guerre en cours sur la bande de Gaza.

Le magazine Maroc Hebdo a rapporté que les deux entreprises auraient été impactées par un «boycott commercial de la part des Marocains», à la suite de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza. La même source reprend l’argument du soutien économique des deux enseignes à l’Etat hébreux, en guerre contre la Palestine.

Le média gouvernemental turc TRT a également attribué cette décision, dans un article sur son site Internet, à une certaine «vague de boycotts populaires, en riposte à l’agression israélienne sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre».

La même source ajoute : «Les deux marques internationales ont fait face à une forte campagne de boycott au Maroc, largement répandue sur les réseaux sociaux pour boycotter tous les produits soutenant Israël, notamment les produits américains, en signe de protestation contre les massacres commis par Israël et son armée d’occupation contre les civils dans la bande de Gaza.»

Quelle est la réalité des choses ?

Cependant, des sources bien informées ayant requi l’anonymat auprès de Yabiladi ont fait savoir que la décision des deux enseignes est sans rapport avec l’évolution de la situation dans la région du Moyen-Orient. Selon ces sources également, le groupe koweïtien Alshaya qui gère H&M et Starbucks au Moyen-Orient, au Maroc et dans d’autres pays de la région en Afrique du Nord, a décidé de se retirer du royaume pour des raisons de gestion et de difficultés économiques.

Les mêmes sources ont confirmé à notre rédaction que la mesure avait été prise en raison d’une «mauvaise gestion et non pas à cause du boycott». Elles ont évoqué notamment «plusieurs problèmes opérationnels pour l’administration locale marocaine», attribuant également ce retrait à «la situation économique désastreuse», dans le contexte de post-pandémie.

Les projets de la franchise Starbucks d’abondonner de nombreux marchés à travers le monde remontent à la fin 2022, soit bien avant la guerre en cours contre la bande de Gaza. A ce moment-là, Bloomberg a confirmé que le groupe koweïtien envisageait de «vendre partiellement ses parts dans la franchise Starbucks, lesquelles couvrent de la région du Golfe à la Russie».

L’entreprise familiale koweïtienne souffre en effet de difficultés financières depuis la crise du sanitaire de 2020, au cours de laquelle le secteur de la restauration a souffert de la période de confinement à travers le monde.

Malgré les difficultés financières, Starbucks et le groupe Alshaya ont apporté un soutien financier à hauteur de 250 000 dollars, suite au tremblement de terre du 8 septembre dernier au Maroc, ayant fait près de 3 000 morts et au moins 5 000 blessés. La Fondation H&M a également apporté son soutien au Croissant-Rouge marocain en réponse à la catastrophe naturelle, notamment en fournissant une aide alimentaire, des fournitures ménagères, l’accès à l’eau potable, aux soins de santé et à l’assistance médicale d’urgence, ainsi que des activités de protection communautaire pour les enfants ayant perdu leurs parents, entre autres.

Il est à noter que les cafés Starbucks s’étaient retirés d’Israël en 2003, «en raison des défis opérationnels persistants auxquels l’enseigne est confrontée là-bas». La multinationale a argué n’avoir fourni «aucune sorte de soutien financier au gouvernement israélien et/ou à l’armée israélienne», expliquant que «Starbucks est une société anonyme cotée sur le marché israélien, ce qui implique d’informer publiquement sur toute donation de manière annuelle».