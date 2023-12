FIFM 2023 : Atlas Distribution Award soutiendra la circulation des films africains, arabes et marocains

Le directeur artistique du Festival international du film de Marrakech, Rémi Bonhomme a affirmé, jeudi à Marrakech, que l’équipe chargée du programme les Ateliers de l’Atlas a décidé cette année, de lancer le Atlas Distribution Award, pour soutenir financièrement la circulation des films marocains, arabes et africains au Maroc, en Afrique et dans l’ensemble du monde arabe.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de remise des prix de la 6ème édition des Ateliers de l’Atlas, Rémi Bonhomme a indiqué que cette initiative intervient en réponse au défi de la distribution des films au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe, pour permettre aux publics de l’ensemble de la région de découvrir les incroyables talents accompagnés par ce programme initié en 2018 par le Festival International du Film de Marrakech.

Par ailleurs, il a souligné que cette 6ème édition du programme est une occasion pour faire un bilan, de voir plus d’une centaine de films accompagnés par les Ateliers de l’Atlas qui ont trouvé le chemin de grands festivals internationaux et qui participent aujourd’hui au Festival international du film de Marrakech.

9 films présentés cette année ont été soutenus par les ateliers de l’Atlas, a-t-il fait savoir, notant que la présence, lors de cette édition du programme, de grands professionnels du cinéma du monde entier atteste de l’intérêt grandissant que l’industrie cinématographique mondiale porte au cinéma marocain, arabe et africain, dont la vitalité, l’énergie se retrouve ici au sein de la sélection des Ateliers de l’Atlas.

De son côté, la réalisatrice du film Camel Driving School et lauréate du prix Atlas au développement, Halima Ouardiri, s’est dite très heureuse d’avoir obtenue cette récompense, affirmant que ce prix va beaucoup l’aider pour le lancement de son film qui sera tourné dans la région de Marrakech.

Par ailleurs, la réalisatrice marocaine a salué la qualité des ateliers où les projets sont extraordinaires et les participants sont souvent de jeunes cinéastes, se disant très honoré de les avoir rencontré, d’avoir travaillé à leurs côtés et d’avoir eu l’opportunité de discuter de leurs films.

Les Ateliers de l’Atlas est le programme industrie de développement de talents initié en 2018 par le Festival International du Film de Marrakech. A travers ces Ateliers, le Festival accompagne l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains et créé un espace d’échanges entre professionnels internationaux et talents régionaux.