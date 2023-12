Entretiens entre le Maroc et la Russie à Moscou

Le représentant spécial du président de la Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a reçu, jeudi 30 novembre à Moscou, l'ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchaara, indique la diplomatie russe dans un communiqué.

Les entretiens entre les deux parties «ont porté sur les questions d'actualité liées au développement des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Maroc, notamment le calendrier des contacts à venir à différents niveaux», ajoute la même source.

Nasser Bourita, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, avaient convenu, en mars dernier lors d’un échange téléphonique, du «maintien d’un dialogue politique régulier et du renforcement des relations commerciales et économiques bilatérales». Ils avaient mis l’accent sur «l'important rôle de coordination de la Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique, dont la 8e réunion ordinaire doit se tenir à Moscou cette année», avait annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

Un rendez-vous qui était déjà au menu des entretiens entre les deux ministres des Affaires étrangères, tenus le 22 septembre 2022 à New York, en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies.