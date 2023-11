Le Polisario renouvelle ses menaces de tirs sur les villes du Sahara

Le Polisario réitère ses menaces de cibler les villes du Sahara. «Tout le territoire de la république sahraouie, y compris ses espaces terrestre, maritime et aérien, est une zone de guerre ouverte», affirme le «gouvernement» sahraoui dans un communiqué publié jeudi 30 novembre.

Le Front «appelle une nouvelle fois tous les pays du monde et les secteurs public et privé à s'abstenir de mener toute activité de quelque nature que ce soit sur le territoire national sahraoui». Une «mise en garde» a été particulièrement adressée aux «responsables de la quinzième édition de l’«Africa Eco-Race», ainsi qu’à tous les participants à la course et ses sponsors». Le Polisario les «tient responsables des conséquences qui pourraient découler de leur entrée et leur traversée du territoire national sahraoui», indique la même source.

Le Polisario «se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légitimes et de répondre fermement à toute action visant à porter atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale».

Pour rappel, le mouvement séparatiste avait proféré les mêmes menaces à l’encontre des participants à la 14e édition de l’ «Africa Eco-Race». Depuis, le contexte a changé par rapport à l’année dernière. Le Polisario a tiré des projectiles, le 28 octobre et le 5 novembre, sur des objectifs à Es-Smara dont un site d’observation de la MINURSO.

La 15e édition de ce rallye est prévue du 30 décembre 2023 au 14 janvier 2024, avec des étapes dans des villes au Sahara et un passage par El Guerguerate en direction de la Mauritanie.