Sahara : Après Bourita, Lacroix reçu par l’inspecteur général des FAR

Le chef des opérations de maintien de la paix aux Nations unies, le Français Jean-Pierre Lacroix, a eu ce jeudi 30 novembre à Rabat des entretiens avec le général de corps d'armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid, indique l'Etat-Major Général des FAR dans un communiqué. «De hauts responsables militaires des FAR» ont assisté également à la réunion, précise la même source.

Lacroix a rencontré, hier à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Dans des déclarations à la presse, le chef des opérations de maintien de la paix aux Nations unies «a remercié le Maroc pour sa contribution essentielle», aux forces de l’ONU et «rendu hommage aux 60 Casques bleus marocains morts au service de la paix».

Jean Pierre Lacroix effectue sa première visite au Maroc, et ce seulement un mois après des tirs du Polisario sur des cibles civiles.