Maroc : Projet de décret pour l’aide publique à la presse

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi, a approuvé le projet de décret 2.23.1041 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide publique aux secteurs de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution, présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en tenant compte des observations émises.

Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 7 de la loi 88.13 et la modernisation des entreprises opérant dans ces secteurs sur la base des principes de transparence, d’égalité des chances et de neutralité, l’objectif étant de conforter le rayonnement national et international de la presse marocaine et de renforcer son rôle dans la défense des causes du Royaume, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Cette aide publique vise à promouvoir la lecture et le pluralisme et soutenir les ressources humaines à travers la consolidation des capacités, la formation et l’accompagnement pour la qualification, a-t-il expliqué.

L’aide publique servira également, a ajouté M. Baitas, à renforcer les partenariats professionnels entre les entités représentant les entreprises et les syndicats de la presse, promouvoir l’investissement, moderniser la production, l’équipement et l’impression et développer les infrastructures de distribution.

Selon le responsable gouvernemental, ce projet de décret fixe des conditions d’octroi de l’aide publique communes aux entreprises de la presse, de l’imprimerie et de la distribution ainsi que des conditions spécifiques à chacune d’entre elles.

À cette fin, il sera procédé à la création de la Commission de soutien au développement des secteurs de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution, avec pour mission de traiter les dossiers éligibles, a fait savoir M. Baitas. Les membres de cette commission seront tenus de signer une charte éthique et un secrétariat de la commission sera chargé de recevoir les candidatures.