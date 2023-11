«Origine», l’exposition de Touria Alaoui qui s’invite à la Fondation Hassan II pour les MRE

L’artiste franco-marocaine résidente en Allemagne Touria Alaoui tiendra son exposition «Origine», du 7 décembre 2023 au 8 janvier 2024 à l’Espace Rivages, le vernissage étant prévu le premier jour, à l’Espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE). Native de Casablanca, Touria Alaoui a grandi en Espagne et a vécu dans plusieurs pays, entre l’Espagne, le Portugal, les Etats-Unis, l’Allemagne et la Suisse… Elle a fait ses études artistiques à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf.

Sa création s’est façonnée sous l’influence de ses nombreux voyages, nourrie ainsi par une diversité singulière, qui transcende les perspectives traditionnelles. En d’autres termes, «l’art se nourrit d’une curiosité perpétuelle, face au monde et ses différentes cultures et il se conçoit comme un dialogue universel», selon Touria Alaoui.

«Origine est d’abord un hommage à mes origines et à mon pays, avec toutes ses components et ses racines culturelles… L’origine est là où la vie commence. Les premières odeurs, les premiers mots, les premiers rayons de soleil, les premières couleurs, c’est là où le monde commence à prendre sa forme et sa signification…» indique l’artiste auprès des organisateurs.