Sécheresse au Maroc : Des prières rogatoires ce vendredi dans les mosquées

Sur ordre du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, des prières rogatoires (salat al-istisqa) seront accomplies, vendredi à 10H00 dans les aires de prière (mousallas) et grandes mosquées à travers l’ensemble des régions et provinces du Royaume, a annoncé jeudi le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué.

Ces dernières années, la sécheresse a particulièrement éprouvé le secteur agricole, mais a également impacté dureent les réserves en eau des barrages et des nappes phréatiques du Royaume.

Des pluies sont annoncées ce vendredi dans plusieurs régions du Maroc, selon les prévisions météorologiques nationales.