FIFM 2023 : Faouzi Bensaïdi hommagé pour les 25 ans de sa vie dans le cinéma

Un vibrant hommage a été rendu, mercredi, au cinéaste marocain Faouzi Bensaïdi pour l’ensemble de sa carrière, dans le cadre de la 20e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM 2023), qui se tient du 24 novembre au 2 décembre. Le réalisateur a été accueilli sur scène par les acteurs qu’il a régulièrement mis en image dans ses opus : son épouse Nezha Rahil, ainsi que les comédiens Nadia Kounda, Mohcine Malzi, Abdelhadi Taleb, Fahd Benchemsi, Hajar Graigaa et Rabii Benjhaile. L’Etoile d’or du FIFM couronne ainsi 25 ans de cinéma, durant lesquels l’artiste a jonglé entre longs et courts-métrages, alternant les rôles derrière et devant la caméra dans ses propres chefs-d’œuvre novateurs.

Dans son allocution teintée d’émotions, le cinéaste a exprimé ses remerciements au roi Mohammed VI «pour son immense soutien au cinéma en général et au cinéma marocain en particulier», ainsi qu’au prince Moulay Rachid, président de la Fondation du FIFM et aux organisateurs de cette grand-messe cinématographique. Il a aussi dit sa gratitude envers les artistes et les techniciens, «ces personnes de l’ombre», qui l’ont accompagné dans son parcours. Remerciant aussi sa famille, il a déclaré dédier cet hommage à sa mère.

Avant le succès confirmé dès ses premières réalisations, Faouzi Bensaïdi n’a pas intégré facilement le monde du septième art. Rêvant d’être réalisateur, à l’âge de 25 ans, il échoue dans le concours d’accès à une école de cinéma. Il fait alors du théâtre, mais avec la profonde conviction d’être venu au monde pour faire du cinéma. C’est ainsi à 30 ans qu’il réalisera son premier court-métrage, «La Falaise», en 1998. Cette année-là aura constitué une nouvelle naissance pour lui, a-t-il déclaré.

En 2000, Faouzi Bensaidi réalise «Le Mur», primé à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et «Trajets», primé à la Mostra de Venise. Son premier long-métrage, «Mille mois», reçoit les Prix Le premier regard et de la jeunesse à Un Certain Regard à Cannes. Suivront «WWW – What a Wonderful World», sélectionné à la Mostra de Venise, «Mort à vendre» (2011), prix Art et Essai à la Berlinale, «Volubilis» sélectionné à Venice Days en 2017 et récompensé 7 fois au Festival national du film de Tanger. En 2022, il réalise Jours d’été, adapté de «La Cerisaie» d’Anton Tchekhov.

«Tous mes films sont des premiers films, car le cinéma ne filme pas les certitudes, mais le doute, la faille, l’accident et la faiblesse», a-t-il souligné, notant que dans un monde où les certitudes prennent de plus en plus de place, alimentant les extrêmes, le cinéma est amené à proposer un autre récit de l’humanité. Dans ce sens, Faouzi Bensaïdi a terminé son discours par des vers du poète palestinien Mahmoud Darwich.

Cette cérémonie a été suivie d’une projection du film «Déserts», sélectionné cette année à la Quinzaine des cinéastes, en marge du 76e festival de Cannes.