Après les attaques sur Es-Smara, l’ONU envoie son chef des opérations de paix au Maroc

Jean Pierre Lacroix et Nasser Bourita / Ph. Maroc Diplomatie

Le chef des opérations de maintien de la paix aux Nations unies effectue sa première visite au Maroc. Ce mercredi 29 novembre à Rabat, le Français Jean-Pierre Lacroix a eu des entretiens avec Nasser Bourita. Si le contexte politique au Sahara est tendu suite aux récentes tirs de projectiles sur des habitations civiles et un site de la MINURSO, la rencontre a permis officiellement d'échanger des amabilités.

La réunion a en effet été l'occasion pour le responsable onusien de «remercier le Maroc pour sa contribution essentielle», aux forces de l’ONU et «rendre hommage aux 60 Casques bleus marocains morts au service de la paix», a écrit Lacroix sur la plateforme X (ex-Twitter). «La contribution et le soutien du Maroc aux opérations de maintien de la paix sont fondamentales pour nous», a réitéré le Français dans une déclaration à la presse marocaine au terme de sa réunion avec Nasser Bourita. Lacroix a qualifié le Maroc comme étant «l’un des partenaires les plus solides». Il s’est dit aussi confiant de l’engagement du royaume à répondre «aux défis actuels auxquels l’ONU fait face dans ses opérations de maintien de la paix».

De son côté, le chef de la diplomatie marocaine a réaffirmé «l’appui ferme et résolu du Royaume, conformément aux Très Hautes Instructions Royales, aux différentes initiatives portées par le Secrétaire Général de l’ONU depuis 2017, notamment l’Initiative de l’Action pour le Maintien de la Paix de l’ONU “A4P”, visant à permettre à l’ONU d’être au diapason des défis multidimensionnels auxquels font face les opérations de maintien de la paix aujourd’hui».

Une visite après les attaques d’Es-Smara

Ce déplacement de Lacroix au Maroc intervient un mois après la première attaque, du 28 octobre, menée par des éléments des milices du Polisario sur des quartiers résidentiels à Es-Smara ; et les tirs, du 5 novembre, sur un site d’observation de la MINURSO et l’aéroport de la même ville.

La mission onusienne a promis de mener son enquête. «Le Maroc attend de connaitre ses conclusions. Nous faisons confiance à la MINURSO. Nous faisons confiance au Conseil de sécurité pour décider. Le Maroc tirera les responsabilités qui s’imposent, après cet acte ignoble et acte terroriste condamnable», avait déclaré le représentant permanent du royaume auprès des Nations unies, Omar Hilale, le 30 octobre lors d’un point de presse ayant suivi l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2703.

«La semaine dernière, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, le Russe Alexandre Ivanko, a adressé un rapport confidentiel à Antonio Gutteres et Jean-Pierre Lacroix sur l’enquête menée par la MINURSO sur les attaques du Polisario sur Es-Smara», confie dans des déclarations à Yabiladi une source marocaine proche du dossier. Ivanko a égalemment briefé, le 7 novembre, des ambassadeurs européens accrédités au royaume sur ces tirs de missiles, mais sans réussir à avoir une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.